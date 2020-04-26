الانباري: من يريد اخراج الحشد من الانبار عليه المطالبة بإجلاء الأمريكان

2020/04/26 | 17:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… طالب مسؤول مكتب تنظيمات بدر في الانبار قصي الانباري الجهات التي تروج بحل الحشد الشعبي واخراجه من الانبار بالمطالبة بإخراج القوات الاميركية بدلا من قوة عراقية رسمية حررت المناطق، مبينا ان الشارع الانباري رافض لأي دعوة من تلك الدعوات والآراء السياسية مرفوضه قطعا.وقال الانباري لـ/المعلومة/ ان ” الحشد الشعبي قوة حكومية رسمية ضمن […]

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