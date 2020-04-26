التعليم العالي: انتهاء الفصل الدراسي الاول اليوم واستئناف الفصل الثاني بدءاً من السبت

2020/04/26 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، عن انتهاء الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الحالي 2019-2020 في الجامعات والكليات كافة الحكومية والاهلية وللدراستين الصباحية والمسائية.

واضافت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "موعد بداية الفصل الدراسي الثاني فسيكون يوم السبت الموافق 2 ايار 2020 ويتم استمرار العمل بنظام التعليم الالكتروني بسبب استمرار حظر التجوال والتعطيل الاجباري ولمدة 13 اسبوعاً من ضمنها امتحانات الفصل الدراسي الثاني (نهاية السنة للنظام السنوي ) ويكون موعد اداء امتحانات الفصل الدراسي الاول (للنظامين الفصلي والمقررات ) او امتحان نصف السنة (النظام السنوي) بعد انتهاء حظر التجوال واستئناف الدراسة ويترك مرونة للجامعات بتحديد الموعد ووضع الجداول الامتحانية ".

اما "الجامعات التي كانت مستمرة بالدوام (الموصل ،الانبار ، تكريت ، كركوك ، سامراء ، فلوجة ، نينوى ، تلعفر ، حمدانية ، التقنية الشمالية ) فيستمر التعليم الالكتروني للفصل الدراسي الثاني وايضا يتم تحديد امتحانات لهم عند عودة الدوام وحسب صلاحية رئاسة الجامعات"، وفقا للبيان.

بغداد اليوم-المثنى

أفاد مصدر طبي، الخميس، بتسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة المثنى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "أربعة إصابات جديدة بفيروس كورونا، سجلتها محافظة المثنى اليوم".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت دائرة صحة

بغداد اليوم- بغداد

كشف مدير عام صحة الرصافة، عبدالغني سعدون الساعدي، الاحد (26 نيسان 2020)، عن توجه محتمل يخص حظر التجوال بعد ارتفاع معدل الاصابات في جانب الرصافة ببغداد.

وقال إعلام صحة الرصافة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الساعدي عقد

بغداد اليوم- الديوانية

اعلن محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، اليوم الاحد، اعادة فتح مبنى المحافظة الذي اغلق بقرار من المعتصمين في المحافظة منذ 8 اشهر.

وجاء في البيان الذي اصدره الشعلان، وتلقته (بغداد اليوم)، "في الوقت الذي نحيي فيه متظاه

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