التعليم العالي العراقي تعلن موعد استئناف الفصل الثاني بالجامعات

2020/04/26 | 18:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، اليوم الاحد، عن انتهاء الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الحالي 2019-2020 في الجامعات والكليات كاف...

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