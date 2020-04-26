تدمير 3 مضافات لداعش بعملية تطهير منطقة وادي القذف في الانبار

2020/04/26 | 18:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد آمر حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي، الاحد، بان القوات الامنية تمكنت من تدمير ثلاثة مضافات لخلايا عصابات داعش الاجرامية بعملية تطهير منطقة وادي قذف.وقال العيساوي لـ /المعلومة/ إن “قوة امنية من مغاوير قيادة عمليات الانبار مسنودة بقوة من لواء حشد عامرية الصمود مغاوير شرعت ضمن حملة ابطال […]

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