صحة الرصافة: قد نلجأ إلى الحظر الشامل المناطقي والحجر المنزلي حسب
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صحة الرصافة: قد نلجأ إلى الحظر الشامل المناطقي والحجر المنزلي حسب اعداد الاصابات بكورونا
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