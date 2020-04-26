2020/04/26 | 18:07 - المصدر: الغد برس

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صحة الرصافة: قد نلجأ إلى الحظر الشامل المناطقي والحجر المنزلي حسب

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صحة الرصافة: قد نلجأ إلى الحظر الشامل المناطقي والحجر المنزلي حسب اعداد الاصابات بكورونا

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