2020/04/26 | 18:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن مفاوضات تجديد عقد الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن مع نادي برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة ترى أن تجديد عقد شتيجن أمر إستراتيجي، لكن لا تزال هناك مسافة في المفاوضات بين الطرفين بشأن الراتب السنوي.

وأشارت إلى أن برشلونة أبلغ وكيل شتيجن بوقف المفاوضات حاليًا بشأن التجديد، وحتى معرفة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا على النادي.

وأوضحت أن العلاقة ممتازة بين برشلونة وممثلي شتيجن، ولا تزال هناك إرادة من الطرفين حول التوصل إلى اتفاق.

وقالت إن وكيل شتيجن فسر قرار برشلونة بوقف المفاوضات، بأن النادي الكتالوني يحتاج معرفة الوضع الاقتصادي بشكل نهائي ومدى تأثر الميزانية، قبل أن يقدم عرضه النهائي.

وأضافت أن شتيجن لا يزال يمنح الأولوية المطلقة لبرشلونة على مستوى المفاوضات، رغم وجود اهتمام بضمه من قبل يوفنتوس وبايرن ميونخ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفاوضات متوقفة بين برشلونة وشتيغن) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفاوضات متوقفة بين برشلونة وشتيغن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).