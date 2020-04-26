2020/04/26 | 18:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: أكثر من 128 مليار دولار خسارة العراق جراء عدم تسلّم نفط الإقليم أربيل تطالب بغداد بإلغاء قرار إيقاف رواتب موظفي كردستان بغداد – عبد اللطيف الموسوي اربيل – فريد حسن رفعت حكومة اقليم كردستان مذكرة الى رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، لاطلاق حصة الاقليم من الموازنة العامة والغاء قرار ايقاف رواتب موظفي […]

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