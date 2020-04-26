2020/04/26 | 18:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفعة جديدة من المساعدات الصينية تصل إلى العراق قريباً تشخيص حالات جديدة بكورونا وحلبجة تعلن خلوّها بعد شفاء المصابين بغداد – قصي منذر المحافظات – مراسلو (الزمان) شخصت وزارة الصحة والبيئة ارتفاعا بعدد الاصابات بفايروس كورونا في بغداد خلال اليومين الماضيين , حيث أعلنت دائرة صحة الكرخ عن تسجيل 6 إصابات جديدة.وقال مدير عام […]

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