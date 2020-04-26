2020/04/26 | 18:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح يطالب بتشكيل حكومة جديدة تراعي حقوق المكوّنات بغداد – الزمان اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة حسم ملف تشكيل حكومة جديدة تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي.ونقل بيان رئاسي تلقته (الزمان) عن صالح تأكيده خلال استقباله امس في قصر السلام ببغداد، رئيس الجبهة التركمانية، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي والوفد المرافق […]

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