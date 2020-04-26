2020/04/26 | 18:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه النائب رياض التميمي، اليوم الاحد، رسالة الى رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، داعيا اياه الى عدم العمل من اجل السلطة والمحاصصة.

وقال التميمي في رسالته التي "تلقت "الغد برس" نسخة منها "المكلف لمنصب رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، لا تخسر تاريخيكم الجهادي في عملكم الميداني في ادارة اصعب جهاز وحققت النجاح في عملكم السابق، تم تكليفكم لمنصب رئيس وزراء العراق بعد اخفاق الكتل السياسية (اللجنة السباعية) في اختيار رئيس وزراء متفق عليه، وبعد الإخفاق اجتمع النواب وتم اختيار السيد الزرفي من قبل نواب صادقين هدفهم إنقاذ العراق، وتم التكليف من قبل فخامة رئيس الجمهورية الى الاخ الزرفي، وحدث ماحدث من صراع وزعل وانتفاضة ضد التكليف، وتم الاتفاق بين الجميع على انسحاب السيد الزرفي، واختياركم من جميع الكتل لرئاسة الوزراء بعد اخفاق اللجنة السباعية".

وتابع ان "جميع النواب ينتظرون منك كابينة وزارية مهنية من اجل إنقاذ العراق، ومن خلال متابعتنا نلاحظ خضوعكم للكتل السياسية، وفرض اسماء عليكم، وقبولها دون قناعتكم، اعتقد ان هذا سيفقد ثقة الكثير من النواب بكم في جلسة المجلس على التصويت لمنح الثقة لحكومتكم".

وبين ان "هدف كل النواب ان تختار وزراء اكفاء وإنقاذ العراق من السلطة وتحقيق المكاسب التي دمرت البلد، وتخرج من الضغوط السياسية، وستكون النواب سند لكم، وان اختياركم بعض الوزراء من حكومة عبد المهدي وتجاهل البعض الاخر من الوزراء الناجحين في نفس الحكومة، تبين للجميع ان هدفكم هو ارضاء الكتل فقط".

واشار الى ان "هذا الاختيار من وزراء عليهم مؤشرات سلبية بينما يتم ترك اختيار وزراء ناجحين في حكومتكم القادمة، يبين ان هدفكم ارضاء كتل سياسية فقط، أقول لكم اليوم أمامكم نواب صادقين هدفهم العراق وإرضاء المتظاهر المنتفض الصادق من اجل تعديل المسار، اخي العزيز لا تعمل من اجل السلطة والمحاصصة المقيتة بل اعمل من اجل العراق، ونحن معكم او تنسحب افضل لكم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يوجه رسالة الى الكاظمي ويدعوه الى عدم العمل من اجل المحاصصة او الانسحاب) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يوجه رسالة الى الكاظمي ويدعوه الى عدم العمل من اجل المحاصصة او الانسحاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).