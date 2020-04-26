واشنطن بوست: حالة من الرعب في كوريا الشمالية وسط شائعات عن موت زعيم البلاد

2020/04/26 | 18:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن هناك مؤشرات على أن حالة من الرعب تسود عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ، مع تعطل حركة القطارات في البلاد، وسط شائعات عن وفاة زعيم البلاد كيم جونغ أون.نقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر خاصة بها أن مروحيات تحلق على ارتفاعات منخفضة فوق بيونغ يانغ، فيما هرع المواطنون إلى […]

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