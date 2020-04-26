قوة من النزاهة تعتقل مسؤولين كبار في نينوى بتهم فساد مالي

2020/04/26 | 18:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بأن قوة من النزاهة اعتقلت مدير عام تربية محافظة نينوى ومسؤولين آخرين بتهمة فساد مالي في أحد العقود المبرمة مع التربية.وقال المصدر في حديث لشفق نيوز إن "قوة من النزاهة اعتقلت مدير عام تربية نينوى ومديري الحسابات والقانونية في تربية المحافظة على خلفية تعاقدهم مع احد المصارف خلافا لطريقة دفع رواتب تربية نينوى بواسطة الماستركارد".وأضاف المصدر أنر"العملية تمت وفق مذكرة قضائية وان المتهمين اودعوا السجن للتحقيق معهم".وانشأ العراق هيئة للنزاهة وغيرها العديد من المؤسسات الأخرى وذلك في محاولة لكشف ملفات الفساد الإداري والمالي الذي استشرى في البلاد واثر كثيرا على اقتصاد البلد.

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