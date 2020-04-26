متنبئ جوي يتوقع سقوط امطار رعدية في 5 محافظات وانخفاضاً بدرجات الحرارة

2020/04/26 | 18:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد توقع المتنبئ الجوي الأقدم، في مطار البصرة الدولي صادق عطية، اليوم الأحد، استمرار تساقط زخات الأمطار الرعدية، في خمس محافظات عراقية.وقال العطية، عبر منشور على جداريته بموقع فيسبوك، أن تطورات الطقس تشير الى استمرار هطول زخات من الامطار الرعدية مساء اليوم، والليلة في مناطق شمال نينوى ودهوك والسليمانية واربيل ومناطق من […]

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