تطويق منطقة في سامراء بعد تشخيص حالة مصابة بكورونا

2020/04/26 | 18:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدينأعلنت خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، عن تطويق منطقة في سامراء بعد تشخيص حالة مصابة بفيروس كورونا.وقال الناطق باسم الخلية جمال عكاب في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “تم تطويق ناحية العباسي في سامراء بعد تشخيص وجود اصابة بها”.وأضاف عكاب، أنه “تم اتخاذ اجراءات الحجر والفحص […]

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