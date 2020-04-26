حاكم الزاملي يكشف عن خيارين مطروحان في حال إعتذار الكاظمي

2020/04/26 | 18:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد علق القيادي بالتيار الصدري، حاكم الزاملي، الأحد (26 نيسان 2020)، على تلويح رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بالاعتذار، في حال أصرت القوى السياسية على الضغط عليه، لاختيار مرشحين معينين لبعض الحقائب الوزارية.وقال الزاملي في تصريح صحفي، إنه "في حال اعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فهناك خيارين أمام العودة إلى رئيس الوزراء المستقيل الحالي عادل عبد المهدي أو اختيار مكلف جديد، خلال فترة سريعة".وبين الزاملي، أن "الكتل السياسية قادرة على اختيار بديل، وليس ذلك مستحيلا، فهناك الكثير من الشخصيات المحترمة والقادرة على ادارة البلد"، مؤكداً أن "طموح الكتل السياسية وطموحنا جميعاً أن ينجح الكاظمي في تشكيل حكومته، باعتباره خيار جيد، وهو شخص مهني وشخص مستقل لا يطمح الى الدخول للانتخابات المقبلة".وأشار الزاملي إلى أن "الكاظمي جاء من أجل تصحيح العملية السياسية وجاء بخيار جميع الكتل السياسية، ولهذا عليه الاتفاق والتوافق مع الكتل والأحزاب من أجل تشكيل حكومة قوية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة".ووفقا لمصادر إعلامية، فإن رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، أبدى انزعاجه من اعتراض بعض القوى الشيعية على الأسماء التي اختارها في اجتماع بمكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري.وبحسب المصادر، فإن الرئيس المكلف أبلغ القوى الشيعية أنه سيجري بعض التعديلات على المرشحين للكابينة الوزارية وفي حال اعتراض أي كتلة أو جهة سياسية فأنه سينسحب من التكليف دون تردد.

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