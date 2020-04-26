خبير: كورونا يؤثر على القلب والكلى والشرايين

2020/04/26 | 18:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]دعا خبير الفيروسيات الجزائري يحيى عبد المومن مكي المواطنين، للالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وتجنب أماكن التجمعات.

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