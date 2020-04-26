انخفاض طفيف بعدد وفيات كورونا في إيران والإصابات تخطت 90 ألفا

2020/04/26 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل ارتفاع بأعداد الإصابات وانخفاض نسبي بحصيلة الوفيات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان مجمل عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى خمسة آلاف وسبعمائة وعشر حالات، بعد تسجيل ستين حالة وفاة جديدة، فيما وصل عدد الإصابات إلى تسعين الفا وأربعمائة وإحدى وثمانين إصابة، مشيرة إلى تماثل أكثر من تسعة وستين الف مصاب للشفاء، في وقت صنفت فيه الوزارة أكثر من ثلاثة آلاف مريض ضمن الحالات الحرجة.

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