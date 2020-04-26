فدعم : كابينة الكاظمي تحظى بمقبولية كبيرة وسيحسم ملف تمريرها بالساعات المقبلة

2020/04/26 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، حسم ملف الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، خلال الساعات الثمان والأربعين المقبلة.

وأكد فدعم في تصريح، ان التشكيلة التي قدمها الكاظمي تجاوزت المرحلة الحرجة على حد تعبيره، بعد ان حظيت غالبية الأسماء التي تضمنتها بمقبولية القوى السياسية، وعدم وجود خلافات كبيرة بشأنها بين قبل الكتل السياسية، على الرغم من الاعتراضات على بعض الأسماء فيها، مضيفا ان التوافق بين أغلب الكتل حول الكابينة الوزارية، يجعلها مؤهلة للتمرير في مجلس النواب.

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