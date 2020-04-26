الكعبي يبحث مع أمانة مجلس النواب آليات عمل السلطة التشريعية خلال الفترة المُقبلة

2020/04/26 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، مع امانة البرلمان آليات عمل اللجان النيابية ومختلف دوائر ومكاتب السلطة التشريعية وفقاً لتطورات ازمة كورونا.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا مع الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبد الله، والمدراء العامون في المجلس، بحضور مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي.هذا واستعرض مقرر خلية الازمة، مقترحا وافيا لآلية عمل مجلس النواب خلال ازمة وباء كورونا المستجد وعمل اللجان والدوائر البرلمانية في هذه الفترة، اضافة الى أبرز الترتيبات اللازمة بشأن عقد الجلسات، فيما ناقش المجتمعون عدد من المقترحات ووجهات النظر الخاصة بعمل مجلس النواب خلال الفترة القادمة، والاتفاق على وضع استراتيجية مناسبة لذلك.

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