نائب: الكتل أثبتت أن مصلحتها فوق الشعب والانسحاب افضل للكاظمي

2020/04/26 | 18:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… نصح النائب عن تيار الحكمـة أسعد المرشدي، الأحـد، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بـ “الاعتذار”، نتيجة إصرار الكتل السياسية على التمسك بسياسة المغانم في الحكومة الجديدة.وقال المرشـدي لـ/المعلومـة/ إن “الكتل السياسية أعلنت بشكل واضح وعلني أنها تريد حصصا لها في الحكومة الجديدة بقيادة مصطفى الكاظمي”، مبينا أن “الرئيس المكلف رفض بعض هذه […]

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