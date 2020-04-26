نصف بغداد تحذر: لم نصل إلى المرحلة الآمنة وقد نلجأ للحظر الشامل

2020/04/26 | 18:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت دائرة صحة بغداد / الرصافة، يوم الأحد، عدم الوصول إلى المرحلة الآمنة من فيروس كورونا، مرجحة اللجوء إلى الحظر الشامل المناطقي والحجر المنزلي.وقال مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، إن "الموقف الوبائي لفيروس كورونا لايزال في خطر ولم نصل إلى المرحلة الآمنة والمناطق التي تتصدر أعداد الإصابات هي: (الزعفرانية ومدينة الصدر والرشاد)"وأضاف "قد نلجأ إلى الحظر الشامل المناطقي والحجر المنزلي في بعض المحلات وحسب اعداد الإصابات بفيروس كورونا".وأشار الساعدي إلى ان "هناك أعداداً كبيرة سيتم الإعلان عن شفائهم من كورونا قريباً".وكان وزير الصحة العراقي جعفر صادق علاوي حذر في وقت سابق اليوم الاحد، من نقل "الفيروس الأوروبي" الى البلاد عبر عراقيي الخارج، فيما لفت الى ان انخفاض عدد الإصابات يعد إنجازا للعراق.واعلنت امس وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 55 اصابة جديدة بفيروس كورونا، و20 حالة شفاء، ليبلغ مجموع الإصابات الكلي ١٧٦٣، بينها ٨٦ حالة وفاة و١٢٢٤ حالة شفاء.

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