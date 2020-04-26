حديث عن عائشة: الفصل العشرون/ 3 - دلور ميقري

2020/04/26 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري عيشو، كونها بالأساس امرأة العم الوحيد لعليكي، عاشت معه تحت سقف واحد لبضعة أعوام في دار جدته.



عطفها عليه، نظراً لتيتمه مبكراً، كاد أن يسلوه مع مرور الأعوام بسبب طبعه، المعلوم.



في المقابل، عليه كان أن يهابها ويحذر جانبها لما أضحت حماته، وفوق ذلك يقيم في مسكنها.



بيد أنها أظهرت تسامحاً حيال طبعه، طالما أنه يحترمها ويعامل ابنتها بشكلٍ حسن.



إلى هذه الأخيرة، اتجهت الأم حينَ شكّت بدافع الصهر للخروج كل ليل ......





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