2020/04/26 | 18:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأكد مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، انه قد يتم اللجوء الى الحظر المناطقي الشامل حسب الموقف الوبائي للاصابات بفيروس كورونا.وقال الساعدي في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه،: “قد نلجأ إلى الحظر الشامل المناطقي والحجر المنزلي في بعض المحلات وحسب اعداد الإصابات بفيروس كورونا”.واضاف، ان”الموقف الوبائي لايزال في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة: قد نلجأ إلى الحظر المناطقي الشامل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة: قد نلجأ إلى الحظر المناطقي الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).