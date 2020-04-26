2020/04/26 | 18:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة باشرت طبابة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، باكبر حملة تعفير للوقاية من فايروس كورونا في نينوى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. طبابة الحشد الشعبي تطلق اكبر حملة تعفير في نينوى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. طبابة الحشد الشعبي تطلق اكبر حملة تعفير في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).