الاعرجي يصف الكتل السياسية بأنها

2020/04/26 | 18:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصف نائب رئيس الوزارء السابق، بهاء الاعرجي، اليوم الاحد، الكتل السياسية، بأنها "ناقضة للعهد ومنافقة".وغرد الاعرجي على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا "عندما تدعم بعض الكتل تكليف رئيس الوزراء بقوة ثم تتخلى عنه فهذا نكوص بالعهد، وعندما يعلن البعض منح الحرية للمكلف باختيار كابينته ثم يفرض شروطه محاصصاتياً فهذا نفاق".​عندما تدعم بعض الكتل تكليف رئيس الوزراء بقوة ثم تتخلى عنه فهذا نكوص بالعهد، وعندما يعلن البعض منح الحرية للمكلف باختيار كابينته ثم يفرض شروطه محاصصاتياً فهذا نفاق، وعندما يراهن البعض الآخر على الوقت لإحراج المكلف، فهذا عدم تقدير للمسؤولية.هذه هي صفات كتلنا، فأعانك الله يا عراق!— بهاء الأعرجي (@bahaa_alaaraji) April 26, 2020​​​

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