الصين: أول مطار بالعالم للتاكسي الجوي

2020/04/26 | 18:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت الشركة المتخصصة في مجال منصات تكنولوجيا المركبات الجوية المستقلة (EHang) عن عزمها بناء أول ميناء إلكتروني عالمي لخدمات المركبات الجوية المستقلة (AAV)، بحيث ستتعاون الشركة الصينية مع شريك محلي في مدينة هيتشو في مقاطعة قوانغشي الصينية لبناء الميناء الإلكتروني.وأكملت (Ehang) سابقًا أول رحلات تجريبية أميركية لمركبات التاكسي الجوي بدون طيار وحصلت […]

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