تعرف الى مخاطر إساءة استخدام المعقمات

2020/04/26 | 18:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… دخل استخدام المعقمات في قائمة واجباتنا اليومية في ظل انتشار “كورونا”، لكن تعتمد فعاليتها على طريقة استخدامها فهناك مخاطر أن تصبح غير مفيدة.وكشفت دراسة حديثة، أنه يجب استخدام المعقم فقط في حال عدم توافر الماء والصابون أو عند التواجد خارج المنزل أو في حال لمس الأسطح المحيطة في المكتب، بحسب ما نقلته […]

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