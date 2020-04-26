متنبئ جوي يتوقع سقوط امطار رعدية في 5 محافظات الليلة وانخفاضاً بدرجات الحرارة

2020/04/26 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

توقع المتنبئ الجوي الأقدم، في مطار البصرة الدولي صادق عطية، الأحد، استمرار تساقط زخات الأمطار الرعدية، في خمس محافظات عراقية.

وقال العطية، عبر منشور على جداريته بموقع فيسبوك، أن تطورات الطقس تشير الى استمرار هطول زخات من الامطار الرعدية مساء اليوم، والليلة في مناطق شمال نينوى ودهوك والسليمانية واربيل ومناطق من كركوك" ، لافتا الى أنها "تتوقف منتصف الليلة (عدا هطول خفيف في مناطق من شرق السليمانية)".

ونبه على "عودة فرص الأمطار نهار الاثنين في السليمانية واربيل ودهوك" .

واضاف: "اندفاع الكتلة الهوائية المعتدلة تدريجيا نحو مدن البلاد كافة، مسببة تدنياً في درجات الحرارة خلال هذه الليلة ونهار غد".

وأردف، أن "درجات الحرارة تسجل نهار يوم غدٍ الاثنين في بغداد 30 م، والبصرة 33 م، الموصل 26 م، والرطبة 27 م، واربيل 23 م"، مبينا أن "درجات الحرارة تستمر متقلبة غير مستقرة ما بين انخفاض وارتفاع للأيام المقبلة" .

ولفت الى أن "الرياح تكون غير مستقرة ومتقلبة في الاتجاه والسرعة"، موضحا أنها "تكون يوم الاثنين شمالية غربية في الفرات الاوسط والجنوب و جنوبية غربية خفيفة السرعة في المدن الشمالية والغربية، وفي يوم الثلاثاء متقلبة الى جنوبية شرقية في الجنوب ومتقلبة في باقي المدن".

وعن التوقعات المستقبلية، قال المتنبئ الجوي، إن "فرص التقلبات الجوية والامطار تعود مع حالة جوية جديدة يبدأ تأثيرها يوم الثلاثاء مساءً على مدن الجنوب والفرات الاوسط..



تمتد الى باقي مدن البلاد صباح او نهار يوم الاربعاء".

وبين أن "التحديثات متفاوتة لكون الفترة ربيعية متقلبة"، مستدركا "لكن من الواضح حتى الآن انها لن تشمل نينوى ومناطق عديدة من الانبار ومدن الشمال".

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