قيادي في الفتح يكشف حقيقة منح الكاظمي ’’مهلة’’ لتشكيل حكومته وتلويحه بالاعتذار

2020/04/26 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي، الأحد (26 نيسان 2020)، حقيقة فرض القوى السياسية الشيعية، م...





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