اللواء 14 بالحشد يوزع مستلزمات وقائية على السيطرات ونقاط التفتيش في بغداد

2020/04/26 | 19:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام اللواء 14 في الحشد الشعبي، الأحد، بتوزيع المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا على منتسبي الاجهزة الأمنية في السيطرات ونقاط التفتيش في عدد مناطق العاصمة بغداد.وشملت المستلزمات الوقائية المعقمات والكمامات وجل معقم والكفوف وذلك للوقاية من فيروس كورونا.

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