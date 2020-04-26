بمناسبة رمضان: 12 طعامًا ومادة غذائية تسبب العطش.. تعرف عليها

2020/04/26 | 19:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لا زال شهر الصيام يأتي في أيام مرتفعة الحرارة إلى حد كبير، حيث حل رمضان هذا العام في الرابع والعشرين من شهر أبريل/ نيسان الجاري وهو بداية فصل الربيع.ويخشى الصائمون في شهر رمضان كثيراً من العطش في فصل الصيف أكثر من خشيتهم من الجوع.موقع “أم أس أن” العربي أعد تقريراً […]

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