أنباء عن أعتقال مدير تربية نينوى ومدير الحسابات من قبل النزاهة

2020/04/26 | 19:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي، اليوم الاحد، بوجود انباء عن أعتقال مدير تربية نينوى ومدير الحسابات من قبل النزاهة.

وقال المصدر لـ "الغد برس"، ان "هناك معلومات تفيد باعتقال مدير تربية نينوى ومدير الحسابات من قبل هيئة النزاهة".

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