لشح الامدادات.. البنتاغون تفحص الاشخاص المهمين وتترك اخرين عرضة لكورونا

2020/04/26 | 19:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… اكد موقع ستار اند سترايب الامريكي المتخصص بالشؤوون العسكرية ان وزارة الدفاع الامريكية وبسبب شحة الامدادات الطبية فان فحص القوات للتأكد من خلوهم من الاصابة بفايروس كورونا سيركز فقط على الاشخاص المهمين للامن القومي وترك الاخرين .وذكر الموقع في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الاختبار سيركز فقط على المسؤولين عن السلاح […]

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