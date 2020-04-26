السعودية.. 1223 حالة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/26 | 19:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..سجلت وزارة الصحة السعودية، الأحد، 1223 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 139.بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 142.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن المملكة سجلت 142 حالة تعافي جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء 2357 حالة.إلى ذلك، خففت المملكة حظر التجول، الأحد، مع […]

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