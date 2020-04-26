2020/04/26 | 19:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، من الزحام في الأسواق والمحلات التجارية بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية، التي تفرضها غالبية الدول لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي [جائحة].

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الصحة العالمية” تحذر من الزحام في الأسواق والمحلات ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الصحة العالمية” تحذر من الزحام في الأسواق والمحلات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).