البيت الأبيض: أزمة كورونا عرضت أمريكا لأكبر صدمة على الإطلاق

2020/04/26 | 19:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، إن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة “حرج جدا”، لافتا إلى أن تبعات أزمة كورونا تمثل أكبر صدمة شهدتها البلاد على الإطلاق.وفي حديثه مع قناة ABC قال هاسيت “سنرى معدل البطالة يقترب من المستويات التي رأيناها خلال فترة الكساد الكبير”.وفي جوابه عن سؤال حول […]

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