محاضرة حول التوعية بمخاطر الحرائق لتلافي حرائق الحصاد

2020/04/26 | 19:19 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل أقامت مديرية الدفاع المدني صباح هذا اليوم الأحد الموافق 26 نيسان 2020 محاضرة توعوية حول الحرائق وكيفية إخمادها في مقرّ الدفاع المدني في مدينة بغديدا.بدأت المحاضرة من قبل مدرّبين مختصّين في مجال إخماد الحرائق حيث تحدّثوا حول الحرائق وكيفية مواجهتها وخاصة أنّ نينوى مقبلة على موسم الحصاد وتلافيا للحرائق …

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