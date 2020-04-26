27 إصابة بكورونا بثلاث محافظات عراقية وواسط الخالية من الوباء تحتفل

2020/04/26 | 19:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت محافظات بابل والمثنى وميسان، اليوم الاحد، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفيما أكدت محافظة واسط عدم تسجيلها إصابات جديدة بالمرض وانها "تسير على الطريق الصحيح" في هذا المجال، اكدت تطبيق إجراءات جديدة لمواجهة الوباء وضرورة التزام الأهالي بتعليمات الوقاية.وقالت خلية الازمة في محافظة بابل في بيان ورد لشفق نيوز إن "الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في محافظة بابل لهذا اليوم سجل 20 حالة جديدة فضلا عن حالة سابقة"، مبينة أن "الحالات المؤكدة الراقدة في الحجر الصحي بلغت ٢٣ حالة فيما يشتبه بإصابة 20 حالة أخرى، كما يخضع 90 شخصا للحجر المنزلي".من جهته قال مصدر طبي في محافظة المثنى في حديث لشفق نيوز إن "المحافظة سجلت اصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات الكلي لهذا اليوم الى خمس حالات مؤكدة بالفيروس".كما أعلنت دائرة صحة ميسان، في بيان ورد لشفق نيوز، عن "تسجيل إصابتين موجبتين بفايروس كورونا المستجد احدهما لمواطنة تبلغ من العمر ٧٤ عاما تسكن في مركز مدينة العمارة وهي ملامسة لحالة موجبة سابقة، والأخرى لمواطن يبلغ من العمر ٣٩ عاما يسكن قضاء العمارة أيضاً".وأضاف البيان أن "الدائرة اتخذت كافة الاجراءات المتعلقة بالإصابتين"، فيما دعت الدائرة أهالي محافظة ميسان الى "الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة ..حفاظا على سلامة الجميع".بدورها أعلنت خلية الازمة في واسط في بيان ورد لشفق نيوز إن "المحافظة لم تسجل أي إصابات جديدة بعد فحص 26 حالة اثبتت الفحوصات انها كانت سالبة"، مبينة أن "المحافظة سجلت حالة شفاء واحدة لشاب في منطقة الهورة فيما توجد اربع حالات قيد العلاج".وأضافت الخلية أنه "ستستمر بقراراتها السابقة بالتنسيق مع قرارات اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية".وبينت الخلية أن "قرار الحظر سيكون في يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بشكل تام وسيشمل العيادات الخاصة والمجمعات الطبية، مع استمرار استثناء الملاكات الصحية والقوات الامنية وخفراء الدوائر الخدمية والصيدليات والمخابز والأفران وحركه المواد الغذائية والخضار".وتابعت الخلية في بيانها أنها "ستعمل على تطبيق نظام الزوجي والفردي لحركة عجلات الصالون ابتداء من بعد غد الثلاثاء، كما ستجري متابعة الوافدين من الخارج وبشكل دقيق وبالتنسيق بين دائرة الصحة والجهات الأمنية وكذلك التنسيق بين المحافظة وسلطه الطيران المدني لتزويد المحافظة بأسماء وعناوين واسم الدولة والمنطقة التي يقدم منها المسافرين الوافدين وإجراء الفحوصات وأخذ العينات منهم على ان يكون هناك حجر الصحي أما مركزي داخل بغداد او حجر منزلي مشدد في المحافظة".ولفتت الى "استمرار عمليه التعقيم والتعفير في مناطق عدة في المحافظة من قبل منتسبي دائرة الصحة ورجال الدفاع المدني".وأكدت الخلية أن "عدم تسجيل اصابات جديده يعني ان المحافظة تسير في الطريق الصحيح "،محذرة في الوقت ذاته" من ان ذلك لا يعني انتهاء المرض والوباء وخصوصا بعد ظهور اصابات كثيره في المحافظات الأخرى".ودعت الازمة في واسط المواطنين الى "التعاون والصبر وخصوصاً في شهر رمضان والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الوقائية وعدم الخروج من البيت الا للضرورة".

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