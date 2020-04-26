بسبب كورونا..ملايين الأميركيين يعجزون عن سداد أقساطهم الشهرية

2020/04/26 | 19:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير أن ملايين الأميركيين غير قادرين على دفع أقساط بطاقات الائتمان الشهرية، في ظل إجراءات العزل والإغلاق الواسعة التي تم اتخاذها للحد من انتشار وباء كورونا الفيروسي.

ومن أمثال هؤلاء، روبرت رودريغيز وزوجته ميغداليا وارتون من أورلاندور بولاية فلوريدا، وهما عاطلان عن العمل منذ أكثر من شهر.

عندما اتصل الزوجان بالشركة المقرضة Capital One، أخبرتهما أن بإمكانهما تخطي دفعات شهر أبريل. لكن القلق ما زال يساور الزوجين بكيفية السداد في شهر مايو.

فالسيدة وارتون وهي سائقة حافلة مدرسية، لن تحصل على أجر حتى يعاد فتح المدارس.



أما السيد رودريغيز، أحد الناجين من السرطان، قلق على صحته، وقال إنه توقف عن العمل كسائق مع أوبر، مضيفا "لا نعرف ما الذي سنفعله".

وخلال الأسابيع الخمس الماضية بلغ عدد طالبي الإعانات أكثر من 26 مليون شخص.

وجاءت هذه المستويات غير المسبوقة نتيجة تدابير العزل التي أقرت في البلاد لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19، وتخلي كثير من الشركات عن موظفيها بسبب ضوائق مالية.

وفي محاولة للتخفيف عن العملاء، تسمح بعض شركات الائتمان بوقف الدفعيات لشهر أو أكثر، وخفض أو الغاء رسوم التأخير والفوائد، أو حتى اعفاء بعض الدفعات.

لكن مع ذلك، يتوقع محللون وشركات أن ترتفع حالات العجز عن السداد في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت شركتا Discover and Synchrony هذا الأسبوع إنهما سمحا لمئات آلاف المقترضين بتأجيل دفعاتهم. وخلال هذا العام، فقدت أسهم الشركتين أكثر من نصف قيمتهما حتى الآن.

كابيتال ون، التي لديها ما يقرب من 120 مليون حساب لبطاقات الائتمان في الولايات المتحدة، قالت إنها أدرجت واحدا في المئة من حسابات بطاقاتها النشطة في برامج التأجيل.

وتعتبر البنوك الثلاثة مقياسا جيدا للصحة المالية لمجموعة كبيرة من المستهلكين الأميركيين.

ووافق الكونغرس مؤخرا على حزم إنقاذ لدعم المستهلكين وكذلك الشركات الصغرى والمتوسطة التي تواجهه صعوبات.

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