مدينة الطب تعلن شفاء 5 مصابين من كورونا

2020/04/26 | 19:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة مدينة الطب، اليوم الاحد، عن شفاء خمس حالات من فيروس كورونا ليبلغ اجمالي الحالات التي تم شفائها 70 حالة.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "نعلن شفاء خمس حالات جديدة من المرضى المصابين بفيروس كورونا وبذلك يكون مجموع الحالات التي تم شفاؤها بمركز الشفاء التخصصي 70 حالة".وأضافت ان "باقي الحالات تحت المتابعة الطبية وحالتهم بتحسن مستمر".

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