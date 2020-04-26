2020/04/26 | 19:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم الاحد، عن قيام فرقة الاستجابة السريعة في مركز الدير الصحى حملة تحري ومسح ميداني للملامسين واقربائهم في قضاء الدير.وذكر اعلام الدائرة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان "فرقة الاستجابة السريعة في مركز الدير للرعاية الصحية الاولية قامت اليوم بحملة تحري ومسح ميداني للملامسين واقربائهم في قضاء الدير".واضاف "خلال الحملة تم أخذ نماذج للفحص من 117 مواطناً للتحري عنها وتم أخذ مسحات PCR وسترسل جميعها إلى مختبر قسم الصحه العامه للتاكد منها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يخترق قضاء الدير وصحة البصرة مسحاً ميدانياً للتحري عن مصابين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يخترق قضاء الدير وصحة البصرة مسحاً ميدانياً للتحري عن مصابين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).