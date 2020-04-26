قوة من النزاهة تقبض على مدير تربية نينوى واثنين من موظفيها بتهم فساد اداري ومالي

2020/04/26 | 19:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - نينوى

أفاد مصدر في هيأة النزاهة، الاحد، بان قوة تابعة لها القت القبض على مدير تربية نينوى واثنين من موظفيها بتهم فساد اداري ومالي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة من النزاهة القت القبض على مدير تربية نينوى خالد شاهين ومدير الحسابات ومدير القانونية".

وأضاف، أن "القاء القبض جاء لاسباب تتعلق بفساد اداري ومالي خاص بالماستر كارد".

بغداد اليوم _ ميسان

أعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الاحد، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا لشخصين في مدينة العمارة مركز المحافظة.

وذكرت دائرة الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "دائرة الصحة سجلت إصابتين موجبتين بفايروس

بغداد اليوم- بابل

كشف مصدر طبي من محافظة بابل، الاحد (26 نيسان 2020)، عن تفاصيل جديدة بشأن عدد الاصابات بفيروس كورونا في قرية الشجيرية بمحافظة بابل، مبينا ان هناك تخوفاً كبيرا يبديه الاهالي من نتائج الفحوصات الكلية التي قامت بها الكوادر ال

بغداد اليوم- بغداد

كشف الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، اليوم الاحد (26 نيسان 2020)، عن عدد المتقدمين لمنحة المتضررين من جراء حظر التجوال، مشيرا الى انها ستوزع اعتباراً من الاسبوع المقبل.

وقال الهنداوي في حديث لـ( بغداد اليوم)

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