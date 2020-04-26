دعوات متزايدة لتسريع تنفيذ انسحاب القوات الاميركية من العراق

2020/04/26 | 19:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات العراقية اللواء عبد الكريم خلف ان مفاوضات ستعقد في حزيران يونيو المقبل مع الاميركيين لتحديد جدول زمني لانسحاب ا...

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