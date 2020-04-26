برزنجي: الموجة الثانية لجائحة كورونا لم تبدأ بعد

2020/04/26 | 19:33 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير صحة اقليم كوردستان سامان برزنجي

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