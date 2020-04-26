عمليّة تركيّة تستهدف مجموعة لتحرير الشام في إدلب

2020/04/26 | 19:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل عنصران من #هيئة_تحرير_الشام وأصيب آخرون بجروح اليوم الأحد، خلال غارة جويّة استهدفت سيّارة كانت تقلهم في بلدة النيرب بريف إدلب الشرقي.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرة تركيّة مسيّرة استهدفت عصر اليوم سيارة…

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