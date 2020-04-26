هي الأولى منذ سبتمبر: بريطانيا تستهدف “داعش” في العراق

2020/04/26 | 19:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقّفت عمليات #التحالف_الدولي ضد #داعش في #العراق منذ الأشهر الأخيرة من العام الماضي، ولأسباب كثيرة، لعل أهمها التوتر الأميركي – الإيراني ومقتل الجنرال الإيراني #قاسم_سليماني.اليوم، وبعد أن نشطَ “داعش” بشكل ملحوظ في البلاد، أعلنت…

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