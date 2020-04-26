السويداء… السكر يغيب عن صالات الحكومة ويرتفع إلى ٦٥٠ ليرة

2020/04/26 | 19:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار مادة السكر ارتفاعاً بنحو ٣٠٪ عما كانت عليه، في محافظة السويداء، وذلك في ظل نقص حاد للمادة في صالات “السورية للتجارة” التابعة للحكومة السورية.ووصل كيلو #السكر إلى ٦٥٠ ليرة سورية، فيما كان…

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