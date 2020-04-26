نوير يقترب من تجديد الولاء لبايرن ميونخ

2020/04/26 | 19:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يتوقع مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ الألماني، حسن صالح حميدزيتش، أن تكلل بالنجاح مساعي تجديد عقد حارس المرمى الدولي مانويل نوير.وقال حميدزيتش لصحيفة فيلت أم سونتاغ، اليوم الأحد: “أنا متفائل، أتمنى أن نمدد عقد مانويل”.واضاف صالح حميدزيتش أن “الخلافات الأخيرة بين نوير وبطل “البوندسليغا” تم تسويتها داخلياً”.وفي مقابلة صحافية جرت […]

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