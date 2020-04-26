2020/04/26 | 19:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت السلطات الايطالية إطلاق سراح عدد من رؤساء المافيا من ذوي الاحكام الخفيفة، ووضعتهم قيد الاقامة الجبرية، بعد مخاوف من تفشي كورونا في السجون.المدعي العام المتخصص بالجرائم المنظمة في إيطاليا فريدريكو دي راو، صادق على القرار ضمن حزمة قرارات اتخذتها السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ سمح لمن عقوبتهم أقل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا تطلق سراح رؤساء المافيا “لكي لا يموتوا بكورونا”،،والمعارضة:ضرب من الجنون) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا تطلق سراح رؤساء المافيا “لكي لا يموتوا بكورونا”،،والمعارضة:ضرب من الجنون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).