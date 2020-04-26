أملاً بمزيد من الحوالات… المركزي يزيد ساعات عمل شركات الصرافة

2020/04/26 | 19:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد “مصرف سوريا المركزي” عمل شركات الصرافة في يوم السبت من كل أسبوع، كما رفع عدد ساعات عمل تلك الشركات يومياً، وذلك كاستثناء من إجراءات الاحتراز من فيروس كورونا المستجد.ونص قرار صادر عن حاكم…

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